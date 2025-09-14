\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648\u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646.\u0628\u0647 \u0647\u0645\u062a \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647 \u06af\u0630\u0627\u0631 \u0628\u0648\u0645\u06cc \u06cc\u06a9 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0645\u0631\u063a\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647\u200c\u06cc \u06f1\u06f6\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f\u06cc \u0627\u062d\u062f\u0627\u062b \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06f1\u06f2\u06f0\u0646\u0641\u0631\u0634\u063a\u0644 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n