کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از عصر امروز تا ظهر فردا بارشهای پراکنده باران همراه با کاهش دما برای استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، ملیحه معقولی گفت: موج جدید بارشی از عصر امروز وارد گلستان میشود که ضعیفتر از سامانه قبلی خواهد بود.
او افزود: دمای هوا نیز فردا ۳ تا ۵ درجه خنکتر میشود.
کارشناس هواشناسی گفت: روزهای سه شنبه و چهارشنبه آسمان گلستان صاف و پایدار خواهد بود.
معقولی ادامه داد: از عصر چهارشنبه با عبور موج ضعیفی از استان شاهد رگبار پراکنده در سطح استان خواهیم بود.