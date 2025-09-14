مدیرکل تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: استاندارد اجباری زیورآلات نقره در کمیسیون تخصصی شورای عالی استاندارد به استاندارد تشویقی تبدیل شد .

به گزارش خبرگزاری صداو سیما فرزاد اوجانی گفت: پس از دو سال پیگیری مستمر، کمیسیون تخصصی ۱۱۹ اجلاسی شورای عالی استاندارد با تبدیل استاندارد اجباری زیورآلات نقره به استاندارد تشویقی موافقت کرد.

او افزود: پیش از این، فعالان صنایع‌دستی برای صادرات زیورآلات نقره ملزم به عیارسنجی محصولات خود از طریق سازمان ملی استاندارد و تأیید بانک مرکزی و گمرک بودند که فرایندی زمان‌بر بود با ابلاغ این موافقت، فعالان صنایع دستی از این پس برای صادرات محصولات خود و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی نیازی به رعایت استاندارد اجباری نخواهند داشت و با قیمت‌گذاری از طریق بانک مرکزی می‌توانند به بازار‌های بین‌المللی راه یابند.

این تغییر نه‌تنها صرفه‌جویی قابل‌توجهی در زمان و هزینه برای هنرمندان ایجاد می‌کند، بلکه گامی مهم در راستای اصلاح قوانین و مقررات حوزه صنایع‌دستی و افزایش صادرات این محصولات است.

مدیرکل تجاری‌سازی و بازاریابی وزارت میراث فرهنگی تأکید کرد: این موافقت به‌زودی ابلاغ خواهد شد و یکی از موانع اساسی پیش روی صادرات صنایع دستی برداشته می‌شود. ما امیدواریم این تصمیم به تقویت حضور فعالان صنایع دستی در بازار‌های جهانی و ارتقای جایگاه این هنر ارزشمند ایرانی کمک کند.