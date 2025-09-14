به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رقابت‌های چهارجانبه فوتسال جام وحدت کشور‌های مسلمان با حضور سه تیم از کشور عراق و تیم فوتسال پترواروند آبادان به میزبانی استان بصره عراق برگزار شد.

در این رقابت‌های دو روزه، شاگردان حسین یازع در تیم پترو اروند آبادان توانستند به مقام قهرمانی دست یابند.

در دیدار نخست پترو اروند از سد تیم گاز جنوب عراق گذشت و در دیدار پایانی هم توانست با عبور از سد تیم جنوب عراق قهرمان نخستین دوره این رقابت‌ها شود.

تیم جوان و آینده دار پترو اروند آبادان با بازیکنان بومی خود، برای لیگ دست دوم کشور اماده می‌شود و به گفته مسئولان این تیم، هدف آنها حضور در لیگ برتر فوتسال کشور است.