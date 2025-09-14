پخش زنده
هیئت امور اسرا و آزادشدگان و انجمن اسیر فلسطین در بیانیه مشترکی اعلام کردند جنایات شکنجه هزاران اسیر و بازداشتی فلسطینی از آغاز جنگ نابودگر در نوار غزه به سطوح بیسابقهای رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما پایگاه اینترنتی فلسطین آنلاین نوشت: هیئت امور اسرا و آزادشدگان و انجمن اسیر در بیانیه مشترکی اعلام کردند جنایات شکنجه هزاران اسیر و بازداشتی از آغاز جنگ نابودگر در نوار غزه به سطوح بیسابقهای رسیده است. هیچ اسیر یا بازداشتی از شکنجهها در امان نمانده است. این شکنجهها فراتر از مفاهیم پذیرفتهشده در قوانین و عرف بینالمللی است و اشغالگران به طور مداوم و شبانهروزی روشها و ابزارهای جدیدی برای شکنجه اسرا ابداع میکنند. درخواستهای مکرر ما از جامعه بینالمللی برای کنار گذاشتن ضعف و سستی و تبانی، هیچ تأثیر ملموسی در عمل نداشته است. جنایاتی که علیه اسرا و مردم فلسطین انجام میشود، به سطحی رسیده که با کلمات قابل توصیف نیست. آنچه رخ میدهد، بخشی از عملیات پاکسازی نژادی و محو هویت است. شکنجههایی که علیه اسرا و بازداشتیها اعمال میشود، ادامه مستقیم جنگ نابودگر است. ادامه سکوت بینالمللی در برابر این جنایات، توهینی به تمام بشریت است و نتایج این جنگ همه کسانی را که ناتوانی را بهانهای برای شانه خالی کردن از مسئولیتهای خود قرار دادهاند، در برخواهد گرفت.
هیئت امور اسرا و آزادشدگان و انجمن اسیر در ادامه اعلام کردند رژیم صهیونیستی قصد داشت "محمود حسن الوردیان" بازداشتی فلسطینی را در زندان به قتل برساند. گزارشهای پزشکی پس از آزادی او نشان میدهد که الوردیان به دلیل کمبود شدید اکسیژن، آسیب مغزی دیده است. همچنین، او دچار شکستگی دندهها، کبودی و آسیبدیدگی در اطراف گردن، زخمهای سطحی در مچ دست و کبودی در زانو و ساق پای راست و گوش راست شده است.
شواهد جمعآوریشده در پرونده الوردیان تأیید میکند که اشغالگران جنایتی چندوجهی علیه او مرتکب شدهاند: در لحظه بازداشت، انتقال به بازجویی، منع ملاقات با وکیل، تمدید مکرر بازداشت به بهانه تکمیل بازجویی بدون اجازه ملاقات وکیل، تا شکنجه و تلاش برای قتل. الوردیان در سالهای گذشته به طور مکرر بازداشت شده و اکثراً تحت بازداشت اداری بوده است.
ما اشغالگران را کاملاً مسئول جنایتی میدانیم که علیه الوردیان انجام شده است. این نیز، حلقه جدیدی در زنجیره جنایات وحشتناکی است که اشغالگران دهههاست مرتکب میشوند و با آغاز جنگ نابودگر به اوج رسیده است.