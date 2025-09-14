پخش زنده
استاندار خوزستان گفت: پاسداشت نام و یاد شهدا و انتقال تاریخ درخشان دفاع مقدس به نسل جدید، وظیفهای همگانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده امروز یکشنبه (۲۳ شهریور) در نشست مشترک فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی استان با موضوع برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس تنها یک جنگ نبود، بلکه ایستادگی ملت بزرگ ایران بر پایه اعتقاد به مکتب جهاد و شهادت برای دفاع از کیان نظام، ولایت و امنیت مرزی کشور بود که تهدید دشمن را به فرصتی تاریخی تبدیل کرد.
وی افزود: این ملت سرفراز با رشادت نیروهای سپاه، بسیج، ارتش و نیروهای مردمی، حماسهای ماندگار در تاریخ معاصر آفرید و برای اولین بار اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود، و همین روحیه مقاومت در جنگ دوازده روزه اخیر نیز با شکستن گنبد آهنین دشمن، درس بزرگی به رژیم صهیونیستی داد.
استاندار خوزستان تأکید کرد: توهم و خودبزرگبینی دشمنان، از صدام تا نتانیاهو، همواره عامل آغاز درگیریها بوده است، اما اراده آهنین این ملت و هدایتهای حکیمانه امام راحل و مقام معظم رهبری، هر بار این توهمات را به خاک مذلت تبدیل کرده است.
موالی زاده خاطر نشان کرد: بر اساس اسناد تاریخی و خاطرات دیپلماتها، صدام حسین حتی دو سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۶، در گفتوگو با مقامات الجزایری از قصد خود برای حمله به ایران سخن گفته بود که نشاندهنده برنامهریزی دیرینه رژیم بعث برای تجاوز است.
وی تصریح کرد: پاسداشت نام و یاد شهدا و انتقال تاریخ درخشان دفاع مقدس به نسل جدید، وظیفهای همگانی است و مجموعههای حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، در این زمینه نقشی بسیار ارزشمند ایفا میکنند.
استاندار خوزستان تاکید کرد: تاریخ دفاع مقدس سرمایهای عظیم و هویتساز برای نسل آینده است که باید از تحریف آن جلوگیری کنیم، چرا که دشمنان همواره در پی تحریف حقایق تاریخی هستند.
موالیزاده در پایان گفت: خوزستان همیشه سنگر مقاومت و ایستادگی بوده و ما وامدار فداکاریهای شهدا، جانبازان و آزادگان هستیم. ماندگاری نظام جمهوری اسلامی در گرو حفظ همین ارزشهاست و با رهبری حکیمانه و ایستادگی ملت، پرچم ایران تا رسیدن به دست صاحب اصلیاش، حضرت مهدی (عج)، پرافتخار برافراشته خواهد ماند.