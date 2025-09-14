در این همایش از واقفان، هیئت امنای مساجد و جمعی از خیرین استان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ورمقانی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه کردستان درحوزه وقف در کشور سرآمد است از ماموستایان و امامان جماعت استان خواست در سوق دادن واقفین در امور متناسب با نیاز‌های جامعه تلاش کنند.

حجت الاسلام والمسلمین کاروند مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان هم با اشاره به افزایش تعداد موقوفات جدید در بخش‌های اجتماعی گفت: بیشترین نیت واقفین در استان، مربوط به مساجد است.