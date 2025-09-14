پخش زنده
برداشت مارچوبه از هفت هکتار از زمینهای کشاورزی روستای فاریاب شهرستان رودان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان رودان پیش بینی کرد از هر هکتار سطح زیر کشت سالانه ۱۵تن محصول مارچوبه برداشت شود.
هادی شریف زاده افزود: شهرستان رودان با ۷هکتار سطح زیر کشت این گیاه ارزشمند به بزرگترین قطب کشت متراکم مارچوبه در جنوب کشور تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه این محصول دارای مصرف پایینتر آب نسبت به دیگر محصولات کشت شده در شهرستان است افزود: از جمله مزیتهای کشت این گیاه، مقاوم بودن به کم آبی و بینیازی به سموم است.
شریف زاده افزود: از دیگر خصوصیات دیگر کشت این گیاه ارزشمند میتوان به برداشت ۱۵ساله محصول در هر بار کشت اشاره کرد.
رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان رودان گفت: محصول مارچوبه تولید شده در این شهرستان علاوه بر تامین نیاز داخل کشور به کشورهای حوزه خلیج فارس روسیه و اروپا صادر میشود.
مارچوبه منبعی غنی از ویتامینها، املاح معدنی و پروتئینهای ضروری است و سرشار از ویتامینهای A و B۱ یا تیامین، B۲ یا ریبوفلاوین، B۳ یا نیاسین، B۵ یا پانتوتنیک اسید، B۶، اسید فولیک و نیز ویتامینهای C و E یا آلفا_نوکوئرول و K یا فیلوکین است.
مارچوبه حاوی منابع ارزشمند املاح معدنی آهن، کلسیم، فسفر، منیزیم، منگنز، زینک، سلنیوم و پتاسیم است؛ و همچنین حاوی مقدار بسیار کمی کالری بدون کلسترول است و مقدار ناچیزی سدیم، علاوه بر این یک منبع غنی از فیبر رژیمی است که برای بدن ضروری است.
مارچوبه خاصیت ضد سرطانی دارد و به کنترل قند و فشار خون کمک میکند مصرف مارچوبه ازبروز آلزایمر جلوگیری میکند و به سلامت سیستم گوارشی بدن کمک میکنند.
مارچوبه که گیاهی سرشار از آنتی اکسیدان است میتواند به کاهش مشکلات وخطرات بارداری کمک کند و در ایجاد تناسب وزن اثر بخش باشد.
برداشت مارچوبه تا پایان مردادماه سال آینده ادامه دارد.