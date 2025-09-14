جمعی از اصحاب رسانه با هدف آشنایی بیشتر با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شاخص استان، از مجتمع فولاد مبارکه و طرح ملی راه آهن سریع السیر تهران، قم، اصفهان اصفهان بازدید کردند.

بازدید اصحاب رسانه از مجتمع فولاد مبارکه و طرح ملی راه آهن - تهران، قم، اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این برنامه با هدف معرفی فرصت‌های صنعتی، اقتصادی و زیرساختی استان اصفهان برگزار شد.

خبرنگاران در جریان این بازدید با فرایند تولید در شرکت فولاد مبارکه، به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد صنعتی کشور، آشنا شدند. در ادامه، اصحاب رسانه از طرح ملی راه آهن سریع السیر تهران، قم، اصفهان نیز بازدید کرده و با روند اجرای این طرح بزرگ و ظرفیت‌های حمل‌ونقل آشنا شدند.

رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران که از دیروز بیست و دوم شهریور آغاز شده تا ۲۸ شهریور ادامه دارد. در این رویداد ملی با شعار اصفهان، سرزمین علم، ایمان و هنر تلاش می‌شود برای مخاطبان استانی، ملی، و جهانی به معرفی استان اصفهان در حوزه‌های گردشگری، انرژی خورشید و دانش بنیان‌ها پرداخته شود.