مراسم نکوداشت پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و بهورزان در جغتای برگزار شد.

همایش تجلیل از پزشکان، داروسازان و بهورزان در جغتای

همایش تجلیل از پزشکان، داروسازان و بهورزان در جغتای

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه جغتای گفت: خیران سلامت همپای دولت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم هستند و بخش عمده‌ای از خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان، از جمله ساخت بیمارستان و تجهیزات آن، با کمک خیران محقق شده است.

حجت‌ الاسلام والمسلمین جواد تقی‌ پور در مراسم همایش تجلیل از پزشکان، داروسازان و بهورزان جغتای افزود: مردم شهرستان به عنوان سفیران سلامت و بسیج همیشه پای کار هستند و با راه‌ اندازی گروه‌ های جهادی پزشکی، خدمات‌ رسانی در مناطق مختلف روستایی را بهبود بخشیده‌ اند.

وی ادامه داد: مردم ما در شرایط سخت مالی و مشکلات حمل و نقل، مجبور به طی مسافت‌ های طولانی ۱۸۰ کیلومتری تا سبزوار برای درمان هستند و ضروری است که امکانات درمانی در خود شهرستان فراهم شود تا بیماران نیاز به اعزام به شهر‌های دیگر نداشته باشند.

حسن ابارشی فرماندار جغتای هم در این همایش گفت: نگاه ویژه دولت بر محوریت عدالت اجتماعی است و عدالت در سلامت و درمان جزو اولویت‌ های این دولت محسوب می‌ شود. تلاش بر این است که محرومیت‌ ها در این بخش به حداقل برسد و کاستی‌ ها مرتفع شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، در مراسم تجلیل از فعالان عرصه سلامت در شهرستان جغتای، با اشاره به شاخص‌های بسیار خوب سلامت در این منطقه، از خدمات جهادی پزشکان، پرستاران، و کادر درمانی قدردانی کرد.

دکتر رضا چمن افزود: این شاخص‌ ها نشان‌ دهنده رضایتمندی مردم و مسئولان از عملکرد حوزه بهداشت و درمان است.

وی به چالش‌ های مالی و ساختاری پیش روی دانشگاه‌ های علوم پزشکی در سراسر کشور اشاره کرد و ادامه داد: نظام سلامت با مشکلات مزمنی از جمله بدهی‌ های سنگین و معوقات به کارکنان و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی مواجه است.

دکتر چمن با تأکید بر اینکه هزینه‌ های یک بیمارستان دولتی بیش از دو برابر درآمد آن است، گفت: این وضعیت چالش اصلی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ های علوم پزشکی است.

وی ادامه داد: نظام سطح‌ بندی خدمات سلامت باید به درستی رعایت شود تا هر فرد در سطح مناسبی از خدمات درمانی قرار گیرد. هم اکنون، مراجعات غیرضروری به متخصصان و بیمارستان‌ ها، هزینه‌ های زیادی را به سیستم تحمیل می‌ کند.

وی تأکید کرد: با اجرای کامل طرح پزشک خانواده، پزشک عمومی باید به ۸۵ درصد مراجعات مردم پاسخ دهد و تنها موارد ضروری به سطوح بالاتر درمانی ارجاع شوند.

دکتر رضا چمن گفت: شهرستان جغتای اولین شهرستان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار است که مجری طرح پزشک خانواده شده است.



