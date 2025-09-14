پخش زنده
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان از فعالیت ۲۳۴ سامانه هوشمند جادهای در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدرضا غفاریان افزود: طی پنج ماهه نخست سال جاری، تعداد ۲۲ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۶۴۹ تردد در محورهای استان همدان توسط این سامانهها ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد افزایش داشته است.
او تصریح کرد: همچنین در این مدت، ۹ هزار و ۷۵۲ تماس با سامانه گویای ۱۴۱ برقرار شده که عمده این تماسها مربوط به سوالات و دریافت اطلاعات درباره وضعیت راهها بوده است که به همین منظور ۲۶۰ خط مستقیم بصورت همزمان پاسخگو هستند.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان گفت: بهرهبرداری از این سامانههای هوشمند جدید نقش مهمی در ارتقای ایمنی و روانسازی ترافیک جادههای استان همدان دارد و بر ادامه توسعه و بهروزرسانی این سیستمها تاکید کرد.