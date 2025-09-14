تیم پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس عصر امروز در یک مسابقه دوستانه، با نتیجه ۳ بر ۲ از تیم پیشکسوتان گناباد و بجستان شکست خورد.

شکست تیم پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس مقابل تیم گناباد و بجستان

شکست تیم پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس مقابل تیم گناباد و بجستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس که در یک دیدار دوستانه در ورزشگاه آزادی گناباد به مصاف تیم پیشکسوتان گناباد و بجستان رفته بود، با تلاش زیاد نتوانست برابر حریف خود به برتری دست یابد.

گلهای این دیدار را «علی موذن، مهدی دانایی و امین لطفیان» برای تیم پیشکسوتان گناباد و بجستان به ثمر رساندند.

گلهای تیم پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس توسط «بهنام طاهرزاده» در نیمه نخست و «حسن شیرمحمدی» از روی نقطه پنالتی وارد دروازه حریف شد.

تیم پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس در دقایق ابتدایی نیمه نخست بازی توانست توسط بهنام طاهرزاده گل نخست را به ثمر برساند و اواخر این نیمه امین لطفیان گل مساوی را برای تیم گناباد و بجستان به ثمر رساند.

در نیمه دوم بازی هم تیم پیشکسوتان گناباد و بجستان ۲ مرتبه دیگر دروازه حریف را باز کرد و تیم پیشکسوتان سرخ آبی ها از روی نقطه پنالتی توسط حسن شیرمحمدی به گل دوم دست یافت.

مرکز شهرستان گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.