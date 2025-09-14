پخش زنده
جنبش حماس در یادداشتی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن منزل خلیل الحیه، رئیس هیئت مذاکره کننده این جنبش در دوحه، مرتکب نقض آشکار حاکمیت قطر شده که به عنوان کشور میانجی در مذاکرات حضور دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جنبش مقاومت اسلامی «حماس» امروز یکشنبه در یادداشتی فوری به وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی و کشورهای فعال و تاثیرگذار در جهان و همچنین به دبیران کل اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی، کمیساریای اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحد، جزئیات تلاش خیانتآمیز صهیونیستها برای ترور هیات مذاکرهکننده این جنبش در دوحه پایتخت قطر را تشریح کرد و دولت اشغالگر به رهبری جنایتکار جنگی نتانیاهو را مسئول کامل این جنایت و ناکامی در تلاشها برای آتشبس و تبادل اسرا دانست.
در این یادداشت که توسط مجاهد «محمد درویش» رئیس شورای رهبری حماس نگاشته شده، آمده است تلاش برای ترور تنها یک روز پس از دیدار هیئت رهبری جنبش، شامل هیئت مذاکرهکننده با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخستوزیر و وزیر خارجه قطر صورت گرفت. در این دیدار، هیئت پیشنهاد جدیدی برای آتشبس دریافت کرده بود و مشغول بررسی و پاسخ به این پیشنهاد بود که مورد حمله قرار گرفت.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در این یادداشت تصریح شده است که هواپیماهای رژیم اشغالگر شامگاه ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ خانه دکتر خلیل الحیه، رئیس هیئت مذاکرهکننده حماس را با چند موشک هدف قرار دادند که منجر به شهادت پسرش همام، مدیر دفترش جهاد لبد و سه همراه دیگر و همچنین یکی از نیروهای حفاظت قطری شد و تعدادی از اعضای خانوادهاش زخمی شدند و در حالی که تمام اعضای هیئت مذاکرهکننده جان سالم به در بردند. این جنبش این حمله را نقض جدی حاکمیت کشور قطر، کشور میانجی در مذاکرات، دانست.
در ادامه یادداشت مذکور آمده است حماس نهایت انعطاف را برای جلوگیری از نسلکشی علیه مردم خود به خرج داده، اما دولت اشغالگر با ترورها، افزودن شروط و ارتکاب کشتارها، تمام توافقها را ناکام گذاشته و از مذاکرات به عنوان پوششی برای وقتکشی و ادامه جنایات استفاده کرده است.
حماس یادآوری کرد که دشمن بر توافق ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ پشت پا زده و با جنایات، آوارگی و قحطی، تجاوزات خود را از سر گرفته، در حالی که جنبش کاملاً به مفاد توافق پایبند بوده است.
حماس در این یادداشت اشاره کرد دولت فاشیستی نتانیاهو پروژه نسلکشی و آوارگی مردم فلسطین از غزه را تا پایان ادامه میدهد و پیشتر جسارت کرده بود رئیس دفتر سیاسی جنبش، شهید اسماعیل هنیه را در تهران ترور کند، حتی زمانی که جنبش با طرح میانجیگری موافقت کرده بود.
حماس تأکید کرد این جنبش یک جنبش آزادیبخش ملی منتخب است که به دنبال تحقق حقوق مردم فلسطین در زمینه آزادی و استقلال است و رهبران آن نباید به عنوان اهداف نظامی برای توجیه جنایات اشغالگران تلقی شوند. حماس هشدار داد که دولت افراطی و راستگرای صهیونیستی غرق در توهمات مذهبی، در حال باز کردن دریچهای خطرناک به سوی افراطگرایی و تروریسم در منطقه و جهان است.
در پایان یادداشت، حماس از جامعه بینالمللی و کشورهای عربی و اسلامی خواست این اقدامات را انجام دهند:
فشار برای توقف جنگ و نسلکشی در غزه، کرانه باختری و قدس.
پایان دادن به وضعیت عربدهکشی اسرائیل که قانون بینالملل را نادیده میگیرد.
الزام رژیم اشغالگر به رعایت قانون بینالملل و پاسخگویی به حقوق مشروع مردم فلسطین.
تحریم و انزوای سیاسی و اقتصادی اسرائیل.
پیگرد قانونی سران اشغالگر در دادگاههای بینالمللی به دلیل جنایات نسلکشی و نقض حاکمیت کشورها.
در این یادداشت آمده است که هدف مبارزه مردم فلسطین و مقاومت آن آزادسازی سرزمین، تأسیس کشور مستقل به پایتختی قدس و تضمین بازگشت آوارگان است.