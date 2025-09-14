پخش زنده
امروز: -
در مواقعی که کارگران و کارمندان، با بیکاری ناخواسته مواجه میشوند، پیگیری حقوق بیمه بیکاری، مهمترین دغدغه آنها میشود.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، طبق روال سالهای گذشته، سازمان تأمین اجتماعی معمولاً حقوق بیمه بیکاری را بین روزهای ۱۰ تا ۱۵ هر ماه به حساب مشمولان واریز میکند. با این حال، در برخی ماهها به دلیل مشکلات مالی یا اداری، این پرداختها با تأخیر همراه بوده است.
بسیاری از کارگران و بیمهشدگان پس از پایان قرارداد کاری یا بیکاری ناخواسته، مهمترین دغدغهشان پیگیری حقوق بیمه بیکاری است؛ زیرا این حمایت قانونی نقش حیاتی در گذران معیشت روزهای سخت دارد. در هفتههای اخیر، یکی از پرسشهای پرتکرار این بوده که «چرا حقوق بیمه بیکاری واریز نشده است؟» موضوعی که نگرانی بسیاری از خانوادهها را برانگیخته است.
متن شهروند خبرنگار ما:
متاسفانه بیمه بیکاری کارگران تحت بیمه تامین اجتماعی بعد از گذشت ۱۰ روز از موعد مقرر، هنوز پرداخت نشده است.
لطفا پیگیری بفرمایید.