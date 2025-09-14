مدیر کل مسکن و شهرسازی خوزستان گفت: ساخت یک هزار و ۳۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در استان به اتمام رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح الله عمادی در گفت‌و‌گو با خبر شبکه خوزستان افزود: ساخت تمامی این واحد‌های مسکونی در شهریور ماه سال جاری به اتمام رسیده است که بخشی از آنها واگذار و تعدادی دیگر در حال تحویل به متقاضیان است.

وی با اشاره به تامین زمین در طرح جوانی جمعیت در خوزستان ادامه داد: دستور اصلی شورای مسکن استان موضوع طرح‌های جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن می‌باشد و با تشکیل کارگروهی با حضور دستگاه مربوطه این موضوع در حال پیگیری است و طی دو ماه آینده یک بخش ۵ هزار واحدی به موضوع جوانی جمعیت اختصاص خواهد یافت.

مدیر کل مسکن و شهرسازی خوزستان بیان کرد: در یک ماه اخیر نیز جهش خوبی در خصوص تسهیلات بانکی برای طرح نهضت ملی مسکن در استان انجام شده است و از تمامی متقاضیان درخواست می‌شود ضمن تشکیل پرونده، دریافت این تسهیلات، تامین زمین و عقد قرارداد ساخت واحد‌های خود را آغاز کنند.