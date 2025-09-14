به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار داشت: در این مدت، بیش از ۲۶ میلیون و ۶۳ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های پرورش مرغ گوشتی استان انجام شده است.

بیانی افزود: این میزان جوجه‌ریزی منجر به تولید بیش از ۵۰ هزار تن گوشت مرغ در استان شده است.

وی میانگین ماهانه جوجه‌ریزی در استان را حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه اعلام کرد.

بیانی تأکید کرد: تثبیت جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان، افزون بر تأمین نیاز داخلی، در تأمین گوشت مرغ کشور نیز نقشی مهم دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان عنوان کرد: میزان جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان طی پنج ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.