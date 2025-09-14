پخش زنده
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰ هزار تن گوشت مرغ در واحدهای مرغداری استان تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار داشت: در این مدت، بیش از ۲۶ میلیون و ۶۳ هزار قطعه جوجهریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان انجام شده است.
بیانی افزود: این میزان جوجهریزی منجر به تولید بیش از ۵۰ هزار تن گوشت مرغ در استان شده است.
وی میانگین ماهانه جوجهریزی در استان را حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه اعلام کرد.
بیانی تأکید کرد: تثبیت جوجهریزی در مرغداریهای استان، افزون بر تأمین نیاز داخلی، در تأمین گوشت مرغ کشور نیز نقشی مهم دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان عنوان کرد: میزان جوجهریزی در مرغداریهای استان طی پنج ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.