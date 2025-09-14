به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ امروز در سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای شهر در مورد گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای شورا در جلسه در مورد قطع درختان، گفت: در سال ۱۴۰۲ برای اجرای آزادراه شهید شوشتری و تقاطع بزرگراه بسیج-محلاتی باید بستر پروژه فراهم می‌شد. زون‌هایی برای جابجایی اشجار در نظر گرفته شد و شهرداری منطقه نسبت به جابجایی اشجار اقدام کرد.

شهرابی با بیان اینکه در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۳ کارشناس فضای سبز اعلام کرد که درختانی که شرایط نگهداری داشتند به صورت سبز حفظ شده‌اند، خاطرنشان کرد: پیمانکار موظف بود ۸۰ درصد درختان را به صورت سبز تحویل دهد. خشک شدن درختان با بن بالا و سوزنی شکل در جابجایی‌ها اجتناب پذیر بود و غیر از آن هزار و ۸۹ درخت خشک و به دنبال آن پیمانکار یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان جریمه شد. باید درختان با بن بالای ۱۵ سانتی متر غرس می‌شد و هزار و ۲۰۰ درخت زیتون تلخ کاشته شد.

وی اضافه کرد: ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رقم حسن انجام کار باقی مانده و پرداخت شده است. هزینه جابجایی پرداخت نشده، جریمه صورت گرفته و هزینه حسن انجام کار نیز باقی مانده است. اینکه پس از دوره تضمین چه اتفاقی در آن محدوده افتاده، از ید پیمانکار و منطقه خارج بوده است.

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران نیز در جریان ارائه گزارش شهردار منطقه ۱۴ در رابطه با جابجایی درختان برای اجرای پروژه آزادراه شهید شوشتری و تقاطع بزرگراه شهید محلاتی- بسیج با بیان اینکه سرانه فضای سبز درون شهری از ۱۵.۹۳ مترمربع در این دوره به ۱۷ مترمربع رسیده و ۷.۳ درصد رشد فضای سبز درون شهری را شاهد بوده‌ایم، اظهارکرد: ما امروز از ۴۳ هزار هکتار فضای سبز درون شهری به ۵۰ هزار هکتار رسیده‌ایم. به نوعی معادل ۷۰ میلیون مترمربع در این دوره افزایش یافته است.

سیدمحمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: قرار بود بخشی از سازمان بسیج در مسیر طرح باشد که جابجا شد. سه یا چهار بار طرح را تغییر دادیم، اما درنهایت متوقف شد. باید درختان جابجا می‌شد که پروژه تکمیل شود. درختان جابجا شد، اما اینکه پروژه اجرا نشده به دلیل موانع موجود است و اگر وجود نداشت، این پروژه امسال به نتیجه می‌رسید.