نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در نشست وزرای خارجه عربی– اسلامی در سخنانی هشدار داد که حملات اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه نشان‌دهنده «تروریسم دولتی» است و این تجاوز نه تنها به حاکمیت ملی قطر، بلکه به اصل میانجی‌گری بین‌المللی حمله کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از شبکه الجزیره، نشست وزیران خارجه کشور‌های عربی - اسلامی عصر امروز یکشنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد.

این نشست مقدمه نشست سران کشور‌های عربی - اسلامی است که قرار است فردا دوشنبه در دوحه به منظور بررسی تجاوز هفته گذشته رژیم صهیونیستی به دوحه قطر برگزار شود.

در همین راستا، «محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در سخنرانی خود در نشست امروز در دوحه اعلام کرد: اسرائیل با نقض مستمر قوانین بین‌المللی و حمله وحشیانه به دوحه، مرتکب تروریسم دولتی شده است.

این تجاوز آشکار در حالی رخ داد که قطر میزبان مذاکرات مربوط به غزه بود؛ اقدامی که بیش از آنکه حمله به یک مکان باشد، ضربه‌ای به اصل و فلسفه میانجی‌گری محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: ادامه این رویکرد تنها به شکست کامل روند مذاکرات منجر خواهد شد و جامعه جهانی نباید در برابر چنین اقدامی سکوت کند.

نخست‌وزیر قطر افزود: این تجاوز نقض صریح معاهدات بین‌المللی و هنجار‌های دیپلماتیک و اخلاقی است. جامعه جهانی باید معیار‌های دوگانه خود را کنار بگذارد، زیرا منطقه بدون تحقق حقوق مشروع ملت فلسطین روی آرامش را نخواهد دید.

او با قدردانی از اجماع بین‌المللی در شورای امنیت برای محکومیت رژیم صهیونیستی و حمایت از قطر، تأکید کرد: هیچ حمله‌ای ما را از ادامه تلاش‌هایمان در همکاری با مصر و آمریکا برای توقف جنگ بازنخواهد داشت.

درخواست سازمان همکاری و اتحادیه عرب برای اقدام قاطع علیه رژیم صهیونیستی

همزمان با این مواضع، «حسین ابراهیم طه» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز در سخنانی در جریان نشست امروز دوحه حمله اسرائیل به قطر را تجاوز صریح و تهدیدی برای حاکمیت ملی و توافق‌های بین‌المللی دانست.

وی همچنین خواستار اقدام قاطع علیه رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوزات آن شد.

همچنین «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب نیز با اعلام همبستگی کامل با دوحه، سکوت جهانی در برابر جرایم اسرائیل را عاملی در گسترش دایره خشونت این رژیم توصیف کرد.

نشست دوحه؛ نقطه عطف تاریخ همکاری عربی و اسلامی

در همین حال، مطبوعات قطری نیز نشست اضطراری دوحه را «نقطه عطفی در تاریخ همکاری عربی و اسلامی» دانستند.

روزنامه‌های «الرایخ»، «الشرق»، «العرب» و «الوطن» در سرمقاله‌های خود، این نشست را فرصتی تاریخی برای بازتعریف اولویت‌های جهان عرب و اسلام، تقویت جبهه سیاسی مشترک در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و پاسخی عملی به نقض قوانین بین‌المللی خواندند.

به نوشته این رسانه‌ها، حمله رژیم صهیونیستی به محل اقامت برخی رهبران حماس در دوحه، نه تنها امنیت ملی قطر، بلکه ثبات و امنیت کل منطقه را هدف قرار داده و بر ضرورت گذار از بیانیه‌های تشریفاتی به تصمیمات راهبردی در سطح جهان عرب و اسلام تأکید دارد.

تصمیم به برگزاری نشست سران کشور‌های عربی و اسلامی پس از آن اتخاذ شد که ارتش رژیم صهیونیستی سه‌شنبه هفته گذشته محل اقامت رهبران حماس در دوحه را بمباران کرد.

رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که این حمله با هماهنگی دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ انجام شده است. با این وجود دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی مدعی شد: عملیات علیه رهبران حماس کاملاً مستقل و اسرائیلی بود.

وزارت امور خارجه قطر نیز با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، حمله رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه را «جنایتکارانه و بزدلانه» خواند و تأکید کرد این اقدام تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار می‌رود.