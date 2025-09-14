معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری از اهدای ۶۰۰ بسته لوازم التحریر شامل نوشت‌افزار و کیف به دانش‌آموزان مناطق کم برخوردار در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ملک‌محمد قربانپور با اشاه به اینکه آموزش و پرورش یکی از رویکرد‌ها و فلسفه اصلی برای تربیت نیروی انسانی برای فعالیت در صنعت و تولید است، گفت: هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هر ساله اقدام به تهیه و توزیع بسته‌های حمایتی در مقاطع زمانی مختلف از جمله زمان بازگشایی مدارس می‌کنند.

وی افزود: بسته‌های حمایتی اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری از دانش‌آموزان کم بضاعت شامل نوشت‌افزار و کیف است، برای تهیه ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر و کیف ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

قربانپور تاکید کرد: شناسایی دانش‌آموزان در مناطق کمتر توسعه‌یافته توسط اداره‌کل آموزش و پرورش و بخش خصوصی انجام خواهد شد، امیدواریم با حمایت بخش خصوصی دانش‌آموزان بیش‌تری از بسته‌های حمایتی تحصیلی بهره‌مند شوند و کیفیت نیز افزایش پیدا کند.