ندامتگاه جدید مهاباد با مساحتی بالغ بر ۹ هکتار و زیر بنای ۲۰ هزار مترمربع در سه راهی دریاس ساخته می‌شود و قرار است به شرط تامین اعتبار ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور در سفر خود به مهاباد از زمین اختصاص یافته برای احداث ندامتگاه جدید این شهرستان در محدوده سه راهی دریاس بازدید کرد و اعلام کرد که این طرح تا دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

جواد بنایی، رئیس دادگستری مهاباد، با اشاره به دغدغه‌های مجموعه قضایی استان در خصوص انتقال زندان‌ها به خارج از محدوده شهری، گفت: پس از دو سال تلاش و تعامل بین جهاد کشاورزی و فرمانداری، زمین مناسبی به مساحت ۹ هکتار با زیر بنای ۲۰ هزار مترمربع برای احداث ندامتگاه جدید تأمین شده است.

وی افزود: مراحل اولیه احداث این ندامتگاه از دو ماه پیش آغاز شده و با تأمین بودجه و اعتبارات لازم، هدف ما بهره‌برداری کامل از طرح حداکثر تا دو سال آینده است. در فاز اول نیز تلاش می‌شود با تخصیص اعتبارات، بخش‌های اولیه طرح به بهره‌برداری برسد.

این ندامتگاه جدید مجهز به سالن‌های ورزشی، کارگاه‌های تولیدی و سالن‌های مهارت‌آموزی در حوزه‌های مختلف خواهد بود تا علاوه بر تأمین امنیت، زمینه اشتغال و توانمندسازی زندانیان فراهم شود.

رئیس سازمان زندان‌ها تأکید کرد که یکی از اولویت‌های این سازمان انتقال زندان‌ها به خارج از شهرهاست تا مشکلات شهری کاهش یابد و محیط مناسب‌تری برای بازپروری افراد فراهم شود.