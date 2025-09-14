به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس علوانی ، دبیر هیات ورزش کارگری استان خوزستان گفت : طی حکمی از سوی جواد رمضی رئیس فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد فدراسیون اسکواش سرکار خانم معصومه موسوی بعنوان نائب رئیس انجمن اسکواش کارگران کشور منصوب شد.

این معارفه صبح امروز یکشنبه با حضور دکتر جواد رمضی رییس فدراسیون کارگری، عزیزی پور رییس فدراسیون اسکواش، بیژن شفیع خراسانی معاون فنی فدراسیون کارگری و بابک فقیر نائب رییس فدراسیون اسکواش کشور در محل فدراسیون کارگری برگزارشد.

معصومه موسوی سوابق رئیس فرهنگی ورزشی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، دبیر هیات اجرایی مجموعه‌های فرهنگی ورزشی کارگران استان، نائب رئیس اسکواش استان، نایب رئیس هیات ورزش کارگری خوزستان، مشاور عالی هیات اسکواش، نائب رئیس انجمن ورزش پیشکسوتان خوزستان و دبیر سرویس ورزشی هفته نامه زمینی‌ها را در کارنامه ورزشی خود دارد.