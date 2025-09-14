شورای آموزش و پرورش مهاباد اعلام کرد بیش از ۴۴ هزار دانش‌آموز در ۳۷۰ مدرسه شهرستان سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند و سرویس ایاب و ذهاب مدارس از اول مهر فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان مهاباد، اعلام شد که سال تحصیلی جدید با حضور بیش از ۴۴ هزار دانش‌آموز در ۳۷۰ مدرسه آغاز خواهد شد.

در این نشست مقرر شد سرویس ایاب و ذهاب برای تمامی مدارس و مراکز آموزشی شهرستان از اول مهرماه فراهم شود تا رفت‌وآمد دانش‌آموزان به‌صورت منظم و ایمن انجام شود.

صلاح کردستانی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار مهاباد، در این جلسه به پیگیری اتمام ساخت و تجهیز ۶ مدرسه در حال ساخت، آسفالت ۲۵ هزار مترمربع از محوطه مدارس، و بهره‌گیری از ظرفیت مجمع خیرین مدرسه‌ساز در اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی اشاره کرد.

همچنین تشکیل کارگروهی ویژه برای ارتقای کیفیت آموزشی و آسیب‌شناسی افت تحصیلی دانش‌آموزان از دیگر مصوبات این نشست بود.

در این جلسه، تقویت انجمن‌های اولیا و مربیان، تجهیز اردوگاه شهید قدوسی و تجلیل از برگزیدگان کنکور سراسری ۱۴۰۴ شهرستان مهاباد نیز مورد تأکید قرار گرفت.