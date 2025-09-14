پخش زنده
توزیع کتابهای درسی دانشآموزان از پسفردا آغاز میشود و مدیران مدارس با تمهیدات ویژه آماده استقبال از دانشآموزان و شروع سال تحصیلی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با فرارسیدن ماه مهر، کادر آموزشی مدارس برنامههای متنوع و ویژهای را برای آغاز سال جدید تحصیلی تدارک دیدهاند تا فضایی امن، پرانرژی و منظم برای دانشآموزان فراهم شود. کتابهای درسی پیش از شروع رسمی کلاسها در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد تا روند آغاز سال تحصیلی با آرامش و نظم بهتری انجام شود.
والدین هم در انتخاب مدارس علاوه بر کیفیت آموزشی، به بهداشت محیط، ایمنی، امکانات ورزشی و فرهنگی نیز توجه ویژهای دارند که این موضوع باعث افزایش کیفیت کلی مدارس شده است.
مدیر آموزش و پرورش مهاباد نیز از آمادهشدن چند مدرسه جدید برای سال تحصیلی پیش رو خبر داد و تأکید کرد که فراهمسازی محیطی امن و پرانرژی نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزش و رشد اجتماعی دانشآموزان دارد.
با نزدیک شدن به مهر، زنگ شروع سال تحصیلی در مدارس نواخته خواهد شد و شور و شوق جدیدی به فضای آموزشی بازمیگردد.