به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سازمان لیگ فدراسیون فوتبال در نامه‌ای دو ورزشگاه شهید عضدی و سردارجنگل رشت را فاقد شرایط استاندارد اعلام کرده و صراحتاً از داماش خواسته تا ورزشگاهی جدید خود را برای میزبانی در داخل یا حتی خارج از استان معرفی کند.

تصمیمی که نشان میدهد هواداران داماش گیلان دیگر امکان تماشای بازی تیم خود در شهرشان را نخواهند داشت.

این در حالی است که طی ماه‌های گذشته، فرصت کافی برای رفع نواقص ورزشگاه‌ها وجود داشت و گزارش‌های متعددی هم ارسال شد، اما مورد تایید سازمان لیگ قرار نگرفت.