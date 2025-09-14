\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644 \u0628\u0633\u06cc\u062c \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u062f\u0648\u0631\u0647 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a \u0631\u0627\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0646\u0642\u0634 \u0648 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0632\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u0645\u0642\u0627\u06cc\u0633\u0647 \u0628\u0627 \u063a\u0631\u0628 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f1\u06f3\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646\u00a0 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc\u00a0 \u062f\u0631 \u062e\u0631\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\n