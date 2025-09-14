با حضور رئیس سازمان محيط زيست کشور، پاسگاه محيط بانی روستای زره در از توابع شهرستان دماوند به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان محيط زيست کشور در مراسم افتتاح این پاسگاه محیط بانی گفت: پاسگاه سیدالشهدا، دومین پاسگاه محيط بانی استان تهران محسوب می‌شود .

خانم شینا انصاری مستنداتی در خصوص ارتقای منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند ارائه شده و پیگیر هستیم در حضور آقای رئیس جمهور و در شورای عالی محيط زيست مطرح و به زودی محقق شود.

وی در خصوص تجهیز محيط زيست از قبیل نیرو گفت: هم در بحث نیروی انسانی در سازمان امور اداری و استخدامی پیگیر جذب نیرو هستیم و در موردامکانات و تجهیزات نه تنها در استان تهران بلکه در کشور پیگیر هستیم تا مشکلات برطرف شود.

پاسگاه محيط بانی ضامن آهو چهارمین پاسگاه محيط زيست دماوند است که با افتتاح این پاسگاه تمامی مناطق شکار ممنوع شهرستان در رصد ماموران محيط زیست قرار گرفت.