به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر حسابرسی امور مالیاتی مهاباد از تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و مودیان مالیاتی تا پایان شهریور ماه سال جاری خبر داد.

محمودنژاد اقدمی اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تکریم ارباب رجوع و تسهیل امور مودیان، مهلت تسلیم اظهارنامه سال ۱۴۰۳ را سه ماه تمدید کرده است و مودیان تا ۳۱ شهریور فرصت دارند فرم تبصره ۱۰۰، که یک فرم توافقی است، یا اظهارنامه جایگزین را تکمیل کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: مودیان مالیاتی در هنگام تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ یا اظهارنامه می‌توانند از طرح نشان‌دار کردن مالیات بهره‌مند شوند؛ طرحی که امسال برای مهاباد در دو بخش آموزشی و اداری پیشنهاد شده و مودیان می‌توانند مالیات خود را با انتخاب خود در این طرح‌ها هزینه کنند.

این اقدام سازمان امور مالیاتی در راستای حمایت از مودیان و افزایش شفافیت مالیاتی انجام شده است.