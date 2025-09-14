پخش زنده
امروز: -
مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۳ و استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر حسابرسی امور مالیاتی مهاباد از تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و مودیان مالیاتی تا پایان شهریور ماه سال جاری خبر داد.
محمودنژاد اقدمی اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تکریم ارباب رجوع و تسهیل امور مودیان، مهلت تسلیم اظهارنامه سال ۱۴۰۳ را سه ماه تمدید کرده است و مودیان تا ۳۱ شهریور فرصت دارند فرم تبصره ۱۰۰، که یک فرم توافقی است، یا اظهارنامه جایگزین را تکمیل کنند و از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی افزود: مودیان مالیاتی در هنگام تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ یا اظهارنامه میتوانند از طرح نشاندار کردن مالیات بهرهمند شوند؛ طرحی که امسال برای مهاباد در دو بخش آموزشی و اداری پیشنهاد شده و مودیان میتوانند مالیات خود را با انتخاب خود در این طرحها هزینه کنند.
این اقدام سازمان امور مالیاتی در راستای حمایت از مودیان و افزایش شفافیت مالیاتی انجام شده است.