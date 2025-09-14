پخش زنده
حملات رژیم صهیونیستی به غزه افزایش یافته و مردم در هر مکانی در خطر هستند، اما شهروندان فلسطینی میگویند سرزمین اجدادی خود را ترک نمیکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما در طول ۴۸ ساعت، ارتش دشمن اسرائیلی ۱۰ مدرسه در شهر غزه را که محل اسکان آوارگان بود، بمباران کرد. هدف از این حملات، اعمال فشار بر آوارگان و مجبور کردن آنها به مهاجرت به جنوب نوار غزه است.
ام احمد شبات - شهروند فلسطینی: زندگی در اینجا سخت است. در جنوب هم سخت است. چادری برای پناه دادن به ما وجود ندارد. چادرهایی که در آنها هستیم، ترسناک هستند. مدارس ترسناک هستند. وقتی به خیابان میروی، میترسی. از جایی که راه میروی، میترسی. وقتی مهاجرت میکنی، میترسی. نمیدانی کجا امن است یا کدام منطقه امن است. نه اینجا و نه در جنوب. آنها ما را از زمینهایمان آواره کردند. این کارها را برای اخراج ما انجام میدهند. آنها مردم را از بیت حانون اخراج کردند. ما اهل بیت حانون هستیم. ما از جایی به جای دیگر میرویم، اما در سرزمین مان مقاوم میمانیم، انشاءالله.
خبرنگار : این مدارس تخریبشده، آخرین پناهگاه آوارگان پس از تخریب خانهها و چادرهایشان توسط دشمن است، در حالی که ساکنان غزه در شرایط انسانی و معیشتی دشواری زندگی میکنند. اشغالگران در طول حملات مداوم، تعداد زیادی از مراکز پناهندگی در مدارس را تخریب کردهاند، برخی از آنها متعلق به آژانس اونروا بودند که کشتارهایی را علیه آوارگان در این مراکز مرتکب شدهاند. اشغالگران اسرائیل تلاش میکنند آوارگان را به سمت جنوب نوار غزه برانند، در حالی که سکوت بینالمللی و اقدام عربی فقط به تماشای تخریب شهر غزه محدود میشود.