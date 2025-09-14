داوطلبانی که قصد شرکت در انتخابات شهر و روستا را دارند باید تا ۲۷ مهرماه استعفای خود را به ستاد انتخابات اعلام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس ستاد انتخابات استان میگوید: بر اساس قانون انتخابات جدید داوطلبانی که قصد شرکت در انتخابات شهر و روستا را دارند باید تا ۲۷ مهرماه سال ۱۴۰۴ استعفای خود را به ستاد انتخابات اعلام کنند.
حسن قمری افزود: داوطلبانی که قصد شرکت در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را دارند، باید سه ماه قبل از ثبتنام که در روزهای ۲۱ تا ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۳ به صورت الکترونیکی برگزار میشود، نسبت به استعفای خود اقدام کنند.
به گفته قمری مطابق ماده ۴۱ قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استانداران، فرمانداران، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا باید نسبت به استعفا در تاریخ ۲۱ تا ۲۷ مهر سال ۱۴۰۴ اقدام کنند.
او از تشکیل ستادهای انتخاباتی و هیئت نظارت بر انتخابات خبر داد و گفت: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار میشود.