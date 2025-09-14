به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی جغتای گفت: برداشت پسته از باغات بارده شهرستان جغتای که از مرداد ماه آغاز شده بود، به روزهای پایانی رسیده است.



علیرضا دلبری افزود: سطح باغ های بارده پسته شهرستان جغتای ۸۰۰ هکتار است و پیش‌ بینی می‌ شود امسال بیش از ۸۷۰ تن پسته از این باغات برداشت شود.

وی ادامه داد: عمده ارقام کشت‌ شده در باغات این شهرستان شامل کله قوچی، احمد آقایی، اکبری و بادامی سفید است.

دلبری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محصول پسته کم آب طلب و دارای صرفه اقتصادی است سطح زیر کشت سال به سال در حال افزایش است.