امسال بیش از ۸۷۰ تن پسته از باغات پسته بارده جغتای برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی جغتای گفت: برداشت پسته از باغات بارده شهرستان جغتای که از مرداد ماه آغاز شده بود، به روزهای پایانی رسیده است.
علیرضا دلبری افزود: سطح باغ های بارده پسته شهرستان جغتای ۸۰۰ هکتار است و پیش بینی می شود امسال بیش از ۸۷۰ تن پسته از این باغات برداشت شود.
وی ادامه داد: عمده ارقام کشت شده در باغات این شهرستان شامل کله قوچی، احمد آقایی، اکبری و بادامی سفید است.
دلبری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محصول پسته کم آب طلب و دارای صرفه اقتصادی است سطح زیر کشت سال به سال در حال افزایش است.