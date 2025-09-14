پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی اعلام کرد: تلاشها برای افزایش سهم استان از محل مالیات بر ارزشافزوده ادامه دارد و این منابع باید بهصورت عادلانه بین شهرداریها و دهیاریها توزیع شود تا تمامی مناطق بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، استاندار آذربایجان غربی در همایش شهرداران استان با تأکید بر جایگاه شهرداریها بهعنوان مهمترین نهاد خدمترسان، گفت: وجه اصلی شهرداریها خدمترسانی است و این خدمت باید در مسیر رفع مشکلات مردم، جلب رضایت عمومی و جذب سرمایهگذاری قرار گیرد.
رضا رحمانی با بیان اینکه رضایت شهروندان شاخص اصلی سنجش عملکرد شهرداریها بوده و این موضوع از اولویتهای دولت محسوب میشود، افزود: شهرداریها نقشی اساسی در بهبود کیفیت زندگی شهری، ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی دارند و شهرداران باید با اتخاذ رویکردهای نوین و خلاقانه در مدیریت شهری، پاسخگوی نیازهای متنوع مردم باشند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری بهعنوان محور توسعه استان، خاطرنشان کرد: جذب سرمایهگذاران باید در دستورکار شهرداریها قرار گیرد و نگاه حمایتی به سرمایهگذار، تسهیل فرایندها و رفع موانع اداری لازمه تحقق این هدف بوده و شهرداریها باید شریک سرمایهگذار باشند.
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه در گذشته در میان پنج استان انتهایی کشور قرار داشتیم، اما با تلاشهای صورتگرفته و جذب سرمایهگذاریهای جدید، امیدواریم در آینده جزو پنج استان برتر کشور قرار گیریم، افزود: این تحول تنها با همگرایی و همکاری شهرداریها، دهیاریها و سایر دستگاهها امکانپذیر است.
رحمانی همچنین با اشاره به سهم استان از مالیات بر ارزشافزوده، اضافه کرد: امسال بهدنبال افزایش سهم استان از این محل هستیم و منابع حاصل از مالیات بر ارزشافزوده باید عادلانه میان شهرداریها و دهیاریها توزیع شود تا همه شهرها و روستاها از آن بهرهمند شوند.
وی در ادامه بر لزوم ارتباط مستقیم شهرداران با مردم تأکید کرده و افزود: ملاقاتهای عمومی باید بهصورت منظم برگزار شود تا مشکلات مردم بدون واسطه و در کوتاهترین زمان پیگیری شود و ارتباط چهرهبهچهره با شهروندان میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد.
استاندار آذربایجانغربی به ظرفیتهای استان در حوزه گردشگری، تجارت مرزی، کشاورزی و حملونقل نیز اشاره کرده و یادآور شد: آذربایجانغربی با موقعیت جغرافیایی ممتاز، همجواری با سه کشور و برخورداری از منابع انسانی توانمند، قابلیت تبدیلشدن به یکی از قطبهای توسعهای کشور را دارد و نقش شهرداریها در تحقق این چشمانداز کلیدی و راهبردی است.
رحمانی در پایان بر ضرورت همافزایی شهرداران در قالب همایشها و نشستهای منظم تأکید کرده و افزود: تجربهنگاری، انتقال دانش مدیریتی و استفاده از ظرفیتهای مشترک، رمز موفقیت مدیریت شهری در استان بوده و سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و ارتقای سطح خدمات شهری سه اولویت اصلی پیشروی شهرداریها بهشمار میرود.