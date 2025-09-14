با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور از چند طرح آموزشی و خدماتی از جمله پایگاه فرماندهی اورژانس شمال‌ غرب تهران، ساختمان مجمع خیرین مدرسه ساز و مدرسه خیرساز روستای بکه شهرستان شهریار رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سفر محمد جعفر قائم‌ پناه به شهرستان شهریار، چند طرح آموزشی و خدماتی افتتاح شد. افتتاح پایگاه فرماندهی اورژانس شمال‌ غرب تهران، ساختمان مجمع خیرین مدرسه ساز و مدرسه خیرساز روستای بکه ، از جمله این طرح ها بود .

معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه افتتاح این طرح ها گفت: دولت به دنبال این است تا عدالت آموزشي بدرستی ایجاد شود .

قائم پناه افزود: طرح های بزرگی هم امروز با مشارکت و همراهی مردم و مسولان در غرب استان تهران و شهریار به بهره‌برداری رسیده است.