رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، از پذیرش بیش از ۵ هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی خبر داد و هوش مصنوعی و رباتیک را از اولویت‌های اصلی دانشگاه در سال تحصیلی پیش رو عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، ورسه‌ای در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ گفت: این دانشگاه در بیش از ۵۰۰ رشته دانشگاهی در تمامی مقاطع (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) دانشجو می‌پذیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین افزود: ۸ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و حدود ۵ رشته در مقاطع کارشناسی و کاردانی به مجموعه رشته‌های دانشگاه اضافه شده است.

ورسه‌ای اضافه کرد: ثبت‌نام دانشجویان دکتری از امروز آغاز شده است. ثبت‌نام دانشجویان کاردانی از اواخر شهریور یا اوایل مهر ماه و ثبت‌نام دانشجویان کارشناسی از اواسط مهر ماه آغاز خواهد شد.

به گفته وی، کلاس‌های دانشجویان ورودی‌های قبلی از امروز آغاز شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: بر اساس سند تحول و تعالی دانشگاه، ارتقاء سطح دانش، به‌ویژه در حوزه فناوری، رباتیک و هوش مصنوعی، اولویت اصلی دانشگاه در سال تحصیلی پیش رو است.

ورسه‌ای افزود: دانشگاه آزاد قزوین با توجه به پیشینه و برند خود در حوزه‌های فناوری، قصد دارد قدم‌های بلندی بردارد و دانشگاهی نافع، عالم و در خدمت مردم، جامعه و به‌ویژه منطقه و استان باشد.

وی افزود: تمرکز بر ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی، تخصصی شدن دانشکده‌ها و نافع بودن علم دانشگاه برای جامعه و استان در دستور کار قرار دارد.