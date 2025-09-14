پذیرش بیش از ۵ هزار دانشجو در دانشگاه آزاد قزوین؛ هوش مصنوعی و رباتیک اولویت اصلی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، از پذیرش بیش از ۵ هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی خبر داد و هوش مصنوعی و رباتیک را از اولویتهای اصلی دانشگاه در سال تحصیلی پیش رو عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، ورسهای در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ گفت: این دانشگاه در بیش از ۵۰۰ رشته دانشگاهی در تمامی مقاطع (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) دانشجو میپذیرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین افزود: ۸ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و حدود ۵ رشته در مقاطع کارشناسی و کاردانی به مجموعه رشتههای دانشگاه اضافه شده است.
ورسهای اضافه کرد: ثبتنام دانشجویان دکتری از امروز آغاز شده است. ثبتنام دانشجویان کاردانی از اواخر شهریور یا اوایل مهر ماه و ثبتنام دانشجویان کارشناسی از اواسط مهر ماه آغاز خواهد شد.
به گفته وی، کلاسهای دانشجویان ورودیهای قبلی از امروز آغاز شده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: بر اساس سند تحول و تعالی دانشگاه، ارتقاء سطح دانش، بهویژه در حوزه فناوری، رباتیک و هوش مصنوعی، اولویت اصلی دانشگاه در سال تحصیلی پیش رو است.
ورسهای افزود: دانشگاه آزاد قزوین با توجه به پیشینه و برند خود در حوزههای فناوری، قصد دارد قدمهای بلندی بردارد و دانشگاهی نافع، عالم و در خدمت مردم، جامعه و بهویژه منطقه و استان باشد.
وی افزود: تمرکز بر ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی، تخصصی شدن دانشکدهها و نافع بودن علم دانشگاه برای جامعه و استان در دستور کار قرار دارد.