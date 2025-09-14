تمرین بازگشایی مدارس با هدف ارزیابی آمادگی مدارس برای شروع سال تحصیلی با حضور مدیران، عوامل اجرایی، معلمان و اولیای مدارس برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کارشناس امور اداری و تشکیلات اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: این تمرین با هدف شناسایی و رفع نواقص احتمالی و فراهم کردن محیط آموزشی استاندارد و با نشاط از اردیبهشت امسال دستور کار اداره آموزش و پرورش کیش قرار گرفته است.

معصومی افزود: بهسازی، شاداب سازی و ایمن سازی اماکن در این تمرین انجام می‌شود.

او افزود: در حوزه تامین نیروی انسانی، با توجه به تعداد دانش آموزان، کلاس‌های درس و پیش فرض‌های تعداد معلم مورد نیاز در هر مدرسه بررسی می‌شود.

معصومی، خاطرنشان کرد: علاوه بر نظارت بر نام نویسی دانش آموزان، بررسی کتب دانش آموزان، معلمان و نیرو‌های آموزشی در مدارس از مهمترین سرفصل‌های تمرین آمادگی استقبال از دانش آموزان برای بازگشایی مدارس است.