رئیس پلیس راه مازندران گفت: پس از تخلیه بار سنگین ترافیکی از جنوب به شمال، هم اینک محور کندوان از مرزن آباد چالوس به کرج یک طرفه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ هادی عبادی یکشنبه شب افزود: حوالی ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه به علت ترافیک پرحجم به طول پنج کیلومتری از شمال به جنوب با هدف تخلیه بار ترافیکی، تردد خودرو‌ها از سمت کرج و تهران به چالوس در محور کندوان ممنوع شده بود.

وی اظهار کرد: در زمان حاضر برابر گزارش‌ها در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس - کرج در حدفاصل مرزن آباد تا مجلار و ولی آباد و از سمت کرج به چالوس هم در محدوده سیاه بیشه تا پل زنگوله ترافیک مقطعی گزارش شده است.

عبادی به عابران سواره رو در این گذرگاه لغزنده و مه آلود تاکید و توصیه کرد: ضمن رعایت نکات ایمنی و سرعت مطمئنه از هرگونه شتابزدگی در حین رانندگی اجتناب کنند ضمن آنکه از توقف در نقاط حادثه ساز در طول محور بپرهیزند.

جاده چالوس - کرج. به طول حدود ۱۸۰ کیلومتر یکی از گذرگاه‌های پرتردد کشور بوده و از طول این مسیر حدود ۹۰ کیلومتر آن جزو حوزه مازندران شهرستان چالوس است که به کندوان شهرت دارد.

برابر آمار روزانه به طور میانگین در نیمه نخست سال حدود ۵۰ هزار خودرو در این مسیر رفت و آمد می‌کند.