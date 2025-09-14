به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دبیر شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران با اشاره به نقش کلیدی مشاوران وزرا در امور ایثارگران، تأکید کرد که استفاده از ظرفیت مشاوران و دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری حقوق ایثارگران و اجرای طرح‌های فرهنگی و برنامه‌های یادواره‌ای ضروری است.

رحیمی نسب افزود: بسیاری از مشکلات ایثارگران تنها با همکاری نزدیک بنیاد و دستگاه‌های اجرایی قابل حل است و نقش مشاوران وزرا در این مسیر بسیار مؤثر است.

وی همچنین به اهمیت پایش مستمر عملکرد ایثارگران، شناسایی ایثارگران توانمند و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و طرح‌های مرتبط با ایثارگران اشاره کرد و بر برگزاری جلسات دو ماهه مشاوران در استان‌ها برای هماهنگی و اجرای مؤثر قوانین و برنامه‌ها تأکید کرد.

دکتر رحیمی‌نسب در سخنان خود بر تقویت ارتباط میان مدیران بنیاد و مشاوران استان‌ها و برگزاری اقدامات عملی و هدفمند برای حل مشکلات ایثارگران تأکید کرد و خواستار شناسایی مسئولان و مشاوران توانمند در دستگاه‌ها شد تا برنامه‌های بنیاد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود به صورت مؤثر اجرایی شود.