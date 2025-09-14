به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شهردار منطقه دو آبادان گفت: در دیدار مردمی با اهالی محله فیه و بررسی مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان، موضوع ترمیم آسفالت معابر این محله به‌عنوان یکی از اولویت‌های خدماتی شهرداری در دستور کار قرار گرفت.

احمد امیری افزود: عملیات لکه‌گیری و ترمیم آسفالت معابر محله فیه هم‌اکنون در حال اجراست و تلاش می‌کنیم با بسیج امکانات و همکاری واحد‌های مرتبط، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بخش‌های آسیب‌دیده اصلاح شوند تا شرایط تردد برای شهروندان بهبود یابد.

او با تأکید بر استمرار طرح‌های خدمات شهری در سطح منطقه دو گفت: یکی از سیاست‌های اصلی مدیریت شهری، توجه ویژه به درخواست‌های مردمی و رفع مشکلات زیرساختی در محلات است و شهرداری منطقه دو با برنامه‌ریزی مدون، این روند را در دیگر محلات نیز ادامه خواهد داد.