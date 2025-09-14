پخش زنده
امروز: -
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به درخواست مقامات افغانستان در نشستهای مشترک قبلی، برای بازدید از ظرفیتهای معدنی و زیرساختی در حوزه اکتشاف و استخراج به افغانستان سفر میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد اتابک صبح فردا در سفر به افغانستان از قابلیتهای شهر هرات در دیدار با مقامات این کشور بازدید خواهد کرد.
بر اساس این گزارش مقامات افغانستانی در دیدارهای قبلی با وزیر صمت ایران خواهان استفاده از توانمندیهای کشورمان در بخش اکتشاف و استخراج معادن بودند.
هرات افغانستان به علت همجواری با مرز شرقی ایران و دارا بودن پتانسیلهای غنی در معادن و امکان گسترش تبادلات در حوزه فناوری اکتشاف و استخراج معادن این منطقه در دیدارهای دوجانبه از اهمیت برخوردار است.