به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست هماهنگی برگزاری کنگره ۶ هزار و ۲۰۰ شهید استان مرکزی و نقش امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس با حضور مسئولان شهرستان خمین برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام صادقی امام جمعه خمین با بیان اینکه برگزاری هر برنامه باید پیوست فرهنگی و اتاق فکر قوی و هدفمند داشته باشد، گفت: دوران دفاع مقدس برگ پرافتخاری از تاریخ کشور است که باید دستاورد‌های ان به نسل جوان منتقل شود.

آیین افتتاحیه کنگره ۶ هزار و ۲۰۰ شهید استان مرکزی و نقش امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس جمعه ۲۸ شهریور ماه در مصلای امام خمینی شهر خمین برگزار می‌شود.

---------

به مناسبت هفته نکوداشت وقف جمعی از مسئولان تفرش با خانواده شهید غلامرضا سرابادانی و جانباز علی مشهدی دیدار و با اهدای لوح تقدیراز صبر و استقامت آنها تجلیل بعمل آمد.

شهید غلامرضا سرابادانی فروردین سال ۶۲ در بوکان به شهادت رسید.

علی مشهدی هم فروردین سال ۶۶ در منطقه شلمچه به درجه جانبازی نائل شد.

---------

از ابتدای شهریور تا کنون در حوادث جاده‌ای محور‌های ساوه ۱۶ نفر فوت کردند.

---------

به مناسبت هفته وقف جمعی از مسئولان تفرش قبور مطهر شهدا را گلباران و عطر افشانی و به مقام والای شهدا ادای احترام کردند.