سرپرست مرکز بهداشت کیش از برخورد قاطع با فروش، عرضه و نگهداری اقلام تاریخ گذشته، بدون تاریخ تولید و انقضا، یا دارای تاریخ مخدوش در کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، افزود: فروش، عرضه و نگهداری اقلام تاریخ گذشته، بدون تاریخ تولید و انقضا، یا دارای تاریخ مخدوش، ممنوع است و متخلفان بدون هیچ اغماضی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

او با اشاره به اهمیت حفظ سلامت عمومی جامعه، گفت: برخی با عرضه کالای غیربهداشتی و تاریخ‌مصرف گذشته، سلامت ساکنان را به خطر می‌اندازند و مرکز بهداشت کیش با استفاده از تمام ظرفیت، تخلفات را پیگیری می‌کند و اجازه نخواهد داد سلامت مردم و امنیت غذایی شهروندان به خطر بیفتد.

دکتر رضانیا، گفت: متصدیان صنوف و شرکت‌های پخش مکلف هستند اقلام تاریخ گذشته را جمع آوری و اطلاعات صحیح را به بازرسان بهداشتی ارائه کنند.

او افزود: صنوف مرتبط با سلامت جامعه بایستی انبار‌های ذخیره سازی خود را به بازرسان بهداشتی معرفی کنند و از این پس، بازرسان بهداشت با نظارت‌های مستمر و بازرسی‌های سرزده، با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع خواهند کرد.

دکتر محمدرضا رضانیا خاطرنشان کرد: بازرسان مرکز بهداشت کیش با مشاهده هرگونه کالای تاریخ مصرف گذشته، بدون تاریخ تولید و انقضا، یا تاریخ مخدوش، کالای ناسالم را توقیف و پرونده متصدی واحد صنفی مربوطه را برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال خواهند کرد.

سرپرست مرکز بهداشت کیش از شهروندان خواست، هرگونه مسائل بهداشتی را با شماره تلفن ۴۴۴۲۳۳۱۱ در وقت اداری و یا سامانه ۱۹۰ به کارشناسان مرکز بهداشت گزارش دهند.