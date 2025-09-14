به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مطهری اصل در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه علمیه بناب با تجلیل از مسئولان به بیان خاطراتی از بزرگان و استادان حوزه علمیه پرداخت و بر لزوم توجه به تهذیب نفس و شکل‌گیری عادات خوب در سنین جوانی تاکید کرد.

وی در آغاز با ادای احترام به مقام شامخ مرحوم آیت‌الله بنابی بزرگ، از وی به عنوان عالمی با اخلاص، عاشق ولایت و علاقه‌مند به اهل‌بیت (ع) به‌ویژه حضرت امیرالمومنین (ع) و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) یاد کرد و گفت: ایشان مصداق اشراق العباد بودند و عاشق عبادت و نماز بودند. حتی در ایام محرم با وجود سن بالا، با اخلاص کامل در مراسم سوگواری شرکت می‌کردند.

حجت السلام و المسلمین مطهری اصل در ادامه با اشاره به موضوع عادت و اهمیت آن در زندگی طلبگی بر لزوم توجه به شکل‌گیری عادات خوب در سنین نوجوانی و جوانی تاکید کرد و گفت: عادات بدی که در سنین جوانی شکل می‌گیرد، به سختی قابل ترک است و تنها با توسل به اهل‌بیت (ع) می‌توان آن را ترک کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از طلاب جوان خواست با نوشتن عادات بد خود و تلاش برای جایگزینی آن با عادات خوب در مسیر تهذیب نفس گام بردارند و خود را برای خدمت به اسلام و مسلمین آماده کنند.

حجت الاسلام و المسلمین سید باقر سیدی در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه علمیه بناب با بیان این که حوزه برای طلبه همانند آب دریا برای ماهی است اظهار داشت:حیات علمی و معنوی ما وابسته به حوزه است و باید شاکر نعمت الهی باشیم که خداوند به ما توفیق داده تا در خیمه امام زمان (عج) اجتماع کرده و برای آن حضرت سربازی کنیم.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: این حوزه‌ها به آسانی به دست ما نرسیده‌اند و میراثی هستند که با فداکاری‌ها، شکنجه‌ها، زندان‌ها و محرومیت‌های علمای گذشته حفظ شده‌اند.

امام جمعه بناب با اشاره به فراهم‌شدن زمینه‌های مناسب فعالیت پس از انقلاب اسلامی بر رسالت سنگین طلاب و حوزویان در زمان حاضر تاکید کرد و یادآور شد: امروز باید بتوانیم به آنچه از ما مطالبه شده عمل کنیم.

وی اولین وظیفه طلاب را حفظ میراث علمی برشمرد و هشدار داد: قطع ارتباط طلبه با متون اولیه و اصیل، بزرگترین خسارت است این متون سرمایه‌هایی هستند که با زحمات طاقت‌فرسای علمای پیشین تدوین شده‌اند و باید این ارتباط حفظ شود.

حجت الاسلام و المسلمین سیدی تعمیق علمی را از دیگر ویژگی‌های ممتاز حوزه دانست و اظهار کرد: در حوزه‌های علمیه، مسائل به صورت عمیق بررسی می‌شوند و نباید به حفظ سطحی مطالب برای پاس کردن واحد‌های درسی اکتفا کرد، وجود حاشیه‌ها و شرح‌های متعدد بر کتب درسی، نشان‌دهنده همین دقت نظر و عمق‌بخشی است که باید استمرار یابد.

وی بر لزوم نشر آثار و معارف اهل بیت (ع) تاکید کرد و ادامه داد: نباید این معارف در لابه‌لای کتاب‌ها محبوس بماند، وظیفه ما است که با استفاده از ابزار و امکانات جدید، مکتب اهل بیت (ع) را به درستی به جهان اسلام و بشریت عرضه کنیم و پاسخگوی شبهات و مسائل مستحدثه باشیم.

امام جمعه بناب دفاع از نظام جمهوری اسلامی و مواضع آن را یکی از وظایف مهم حوزویان برشمرد و خاطرنشان کرد: حوزه باید انقلابی باشد و همان‌گونه که تاکنون طلاب در صحنه‌های مختلف حاضر بوده‌اند، از مواضع نظام دفاع کند.

وی راهنمایی‌های مقام معظم رهبری را چراغ راه حوزه‌های علمیه دانست.

حجت الاسلام و المسلمین سیدی تبلیغ را یکی از رسالت‌های اصلی طلاب عنوان کرد و گفت: رسالت ما تنها درس خواندن نیست، بلکه باید علم را منتشر کنیم، جهان اسلام و حتی روستا‌های خودمان تشنه معارف ناب هستند و طلاب باید به این نیاز پاسخ دهند.

وی با اشاره به تاریخچه تاسیس حوزه علمیه بناب و زحمات بنیان‌گذاران آن بر لزوم حمایت بیشتر مسئولین از حوزه‌های علمیه به عنوان مراکز اصلی کادرسازی فرهنگی تاکید کرد.