آتشسوزی در نخلستانهای بخش مرکزی آبادان اطفا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان گفت: شعلههای آتش نخلستانهای بخش مرکزی آبادان را فرا گرفت و آتشنشانان برای مهار آن به روستاها اعزام شدند.
علی احمدیان افزود: در پی وقوع آتشسوزی، ۲ گروه آتشنشانی از پالایشگاه آبادان و یک گروه از شهرداری به محل اعزام شدند.
وی خاطر نشان کرد: آتش سوزی در نخلستان های روستای مغیطیه بخش مرکزی که در حال سرایت به روستاهای رستمیه، طاها و درویشیه بود با تلاش آتشنشانان اطفا شد.
احمدیان با تأکید بر اینکه خوشبختانه تاکنون گزارشی از آسیب جانی دریافت نشده، تصریح کرد: علت این آتشسوزی در دست بررسی است.