به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در قالب ۸۰ غرفه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی خرم‌آباد آغاز به‌کار کرد.

در این نمایشگاه انواع نوشت‌افزار، کیف و کفش، پوشاک و مواد غذایی با ۱۰ درصد تخفیف به فروش می‌رسد.

رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان گفت: در بخش مواد غذایی کالاهای اساسی مرغ و برنج با نرخ مصوب تنظیم بازاری در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

صادق ناصری با اشاره به اینکه از سال گذشته مسئولیت برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه، یلدا، بهاره و رمضانی به اتاق‌های اصناف واگذار شده،افزود:این نمایشگاه‌ها با مشارکت واحدهای صنفی برگزار می‌شود.

وی گفت:این نمایشگاه تا ۳۱ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی خرم‌آباد واقع در میدان دانشجو از ساعت ۱۴ تا ۲۲ پذیرای شهروندان است..