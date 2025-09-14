گشایش نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در خرم آباد
نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس تا ۳۱ شهریور در خرم آباد دایر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در قالب ۸۰ غرفه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی خرمآباد آغاز بهکار کرد.
در این نمایشگاه انواع نوشتافزار، کیف و کفش، پوشاک و مواد غذایی با ۱۰ درصد تخفیف به فروش میرسد.
رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان گفت: در بخش مواد غذایی کالاهای اساسی مرغ و برنج با نرخ مصوب تنظیم بازاری در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
صادق ناصری با اشاره به اینکه از سال گذشته مسئولیت برگزاری نمایشگاههای پاییزه، یلدا، بهاره و رمضانی به اتاقهای اصناف واگذار شده،افزود:این نمایشگاهها با مشارکت واحدهای صنفی برگزار میشود.
وی گفت:این نمایشگاه تا ۳۱ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی خرمآباد واقع در میدان دانشجو از ساعت ۱۴ تا ۲۲ پذیرای شهروندان است..