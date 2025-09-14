اردوی تمرینی ۱۲ روزه تیم‌های ملی کبدی جوانان دختر و پسر کشور به میزبانی کیش در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس فدراسیون کبدی، با قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: با توجه به برگزاری مسابقات آسیایی جوانان در کشور بحرین و حضور تیم قدرتمند کبدی ایران در این رقابت‌ها، شرایط اردوی تمرینی در کیش با آب و هوای مشابه مسابقات فراهم شد.

عباس خواجه‌اورسجی، افزود: این منطقه به دلیل همسان‌سازی شرایط آب‌وهوایی، بهترین مکان برای آماده‌سازی تیم ملی جوانان بود و حمایت مسئولان نقش مهمی در تحقق این برنامه داشت.

تیم‌های ملی کبدی پسران و دختران کشورمان از ۲۷ مهر در منامه بحرین به مصاف حریفان آسیایی خود خواهند رفت.