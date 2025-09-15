متخصص نوزادان و کودکان بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان گفت: والدین خصوصاً مادران از مصرف بی‌رویه و بدون تجویز پزشک معالج، مکمل‌های دارویی برای کودکان پرهیز نمایند.‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر محمد شبانکاره اظهار داشت: در سال‌های اخیر به علت تبلیغات گسترده برخی از شرکت‌های دارویی مصرف مکمل‌های دارویی خصوصاً در کودکان بسیار افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: این در حالی است که مکمل همگانی فقط ویتامین دی، برای تمامی سنین و همچنین مکمل آهن برای سنین کمتر از دو سال است.

شبانکاره افزود: هدف از مصرف قطره آ. د و یا مولتی ویتامین در سنین کمتر از دو سال ویتامین دی است ولی برای بهبود وضعیت تغذیه بعضی از شیرخواران، ویتامین‌های دیگر مثل آ هم به آن اضافه می‌شود.

متخصص نوزادان و کودکان بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان با اشاره به مضرات مصرف بی‌رویه مکمل‌های دارویی اضافه داشت: مصرف بی‌رویه مکمل‌های دارویی می‌تواند باعث مسمومیت و یا ضعف سیستم ایمنی بدن شود.

وی گفت: اگر در مواردی والدین گمان کردند، فرزند آنها نیاز به مکمل دارویی دارد بایستی با مراجعه به پزشک و تحت نظر پزشک متخصص و با رعایت فاصله بین دوره‌های مختلف مصرف انجام شود.

دکتر شبانکاره مصرف مکمل‌ها را در شرایط خاص برای کودکان لازم دانست و اضافه کرد: مصرف مکمل‌ها در شرایط خاص تغذیه‌ای و با توجّه به بیماری زمینه‌ای یا بیماری حاد فعلی کودک، توسط پزشک تجویز می‌گردد مثلاً مصرف زینک (روی) در بیماری اسهال کودکان بکار می‌رود.