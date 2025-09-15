نظارت بر ۱۵ طرح پرورش میگو در اراضی واگذار شده
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در هفته گذشته، عوامل نظارتی شهرستان بوشهر با بازدید و بررسی ۱۵ طرح پرورش میگو در اراضی واگذار شده، به حفظ حقوق عمومی و رعایت اصول بهرهبرداری صحیح کمک کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد مشایخی گفت: در هفته گذشته، نظارت بر ۱۵ طرح پرورش میگو در اراضی واگذار شده شهرستان بوشهر با هدف اطمینان از رعایت قوانین و دستورالعملها انجام شد.
وی ادامه داد: وظیفه عوامل نظارتی شهرستان، بررسی عملکرد طرحها، شناسایی مشکلات احتمالی و جلوگیری از هرگونه تخلف یا استفاده نادرست از زمینهای واگذار شده است.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه نظارت مستمر بر این طرحها به حفظ سلامت محیط زیست، تضمین بهرهبرداری بهینه از منابع و حفظ حقوق مستاجران و بهرهبرداران کمک میکند افزود: علاوه بر این، جلوگیری از تغییرات غیرمجاز و توجه به جلوههای طبیعی منطقه از دیگر سودمندیهای این نظارتهاست.
احمد مشایخی تأکید کرد: اجرای دقیق نظارتها، موجب افزایش کارایی طرحها و احیای اقتصاد محلی شده و از اتلاف منابع ارزشمند عمومی جلوگیری کرده و نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات و حمایت از توسعه پایدار منطقه ایفا میکند.