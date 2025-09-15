خدمات رسانی ۱۹ مرکز اعتیاد محور در استان بوشهر
سرپرست اداره فوریتهای اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد بهزیستی استان بوشهر گفت: هماکنون ۱۹ مرکز اقامتی، مدیریت مورد، توانمندسازی و جامعه پذیری در این استان در حال خدمت رسانی به اقشار گرفتار در دام اعتیاد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معصومه خلیقی نسب بیان کرد: ۱۴ مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد در هشت شهرستان، سه واحد مدیریت مورد در سه شهرستان با ۴۰۰ پرونده فعال و دو مرکز توانمندسازی و جامعه پذیری فعال در دو شهرستان هماکنون به جامعه هدف دچار اختلال اعتیاد خدمات رسانی میکنند.
وی مراکز اقامتی را مراکز غیر دارویی عنوان کرد و افزود: این دسته از مراکز با مشارکت گروههای همتا و خودیار به شکل اقامت داوطلبانه به مدت یک تا سه ماه به افراد دارای اختلال مصرف مواد مخدر یا روان گردان خدمات مربوطه را ارائه میدهند.
خلیقی نسب ادامه داد: جامعه هدف این مراکز افراد درگیر اعتیاد دارای سنین ۱۸ تا ۶۰ سال است که توسط تیم مجرب پزشک و روانشناسان معتبر تحت نظارت بهزیستی نسبت به ترک اعتیاد اقدام میکنند و پس از ترخیص نیز میتوانند از خدمات مراکر مدیریت مورد و توانمندسازی بهره گیرند.
وی بازگشت دوباره بیماران درگیر در دام اعتیاد به جامعه را ضروری دانست و اظهار کرد: مددکاران این سازمان از طریق واحدهای مدیریت بهبود یافتگان نسبت به شناسایی نیازهای بیماران بر اساس اولویت بندی به آنها در مسیر درمان تکمیلی، کمک به تداوم مراقبت، درمانهای جسمی و روانی، فراهم کردن محیط امن و دور از مواد، افزایش دسترسی به خدمات حمایتی پس از درمان، تقویت زیرساختهای روحی و روانی خانواده آنها برای پذیرش افراد در حال بهبود برای رسیدن به زندگی عاری از مواد کمک میکند.
خلیقی نسب تاکید کرد: در طرح "مدیریت مورد" یک معتاد تحت حمایت یک مددکار به عنوان تسهیلگر قرار میگیرد که علاوه بر یاری رساندن در درمان وی، بازگشت فرد به خانواده و جامعه را تسهیل و صیانت اجتماعی افراد در مسیر درمان را فراهم میکند.
وی بیان کرد: هدف از انجام این طرح بهبود وضعیت معتادان پس از درمان است که با برنامههایی همچون کمکهای معیشتی، خدمات مشاوره فردی و خانوادگی، حرفهآموزی، خدمات بهداشت و درمان، پیگیری موارد حقوقی و قضایی مرتبط با آنها و اسکان و سرپناه، به بازگشت آنها به روزهای پیش از اعتیاد کمک میکند.