سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست اضطراری وزرای خارجه اسلامی - عربی به دوحه قطر سفر کرده است، در پیامی تاکید کرد که ایران در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: من در دوحه هستم با پیامی روشن از طرف مردم ایران؛ جمهوری اسلامی ایران در کنار قطر و در حقیقت در کنار تمام برادران و خواهران مسلمان ایستاده است، به ویژه در مقابله با بلایی که کل منطقه را تهدید می‌کند.

نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه ۲۳ شهریور در دوحه پایتخت قطر و با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر آغاز شد.

اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی - عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار شد.

این اجلاس مقدمه نشست سران اسلامی - عربی بود که برای امروز دوشنبه برنامه‌ریزی شده است.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران به نمایندگی از کشورمان در اجلاس سران شرکت خواهد کرد.