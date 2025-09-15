مدیرکل آموزش و پرورش فارس از بازگشایی مدارس با حضور یک میلیون و ۲۴۰ هزار دانش‌آموز و رفع کمبود نیروی انسانی خبر داد.

ب ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن کلاری مدیرکل آموزش و پرورش فارس در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد: بیش از یک میلیون و ۲۴۰ هزار دانش‌آموز استان فارس در سال تحصیلی جدید به کلاس‌های درس بازمی‌گردند.

او با اشاره به برنامه‌های آغاز سال تحصیلی افزود: روز ۳۱ شهریور «جشن شکوفه‌ها» ویژه دانش‌آموزان کلاس اول و پیش‌دبستانی برگزار می‌شود و سایر دانش‌آموزان نیز اول مهر در مدارس حاضر خواهند شد.

کلاری با بیان اینکه امسال کمبود جدی نیروی انسانی وجود نخواهد داشت، گفت: بخشی از کمبود‌ها با همکاری فرهنگیان جبران می‌شود و یک‌هزار و ۶۳۰ معلم تازه‌نفس شامل فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و پذیرفته‌شدگان ماده ۲۸ نیز از مهر وارد مدارس می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس درباره شهریه مدارس غیردولتی اظهار داشت: شهریه پایه و کلاس‌های فوق‌برنامه در سامانه مشارکت‌ها به نشانی mosharekatha.ir مشخص شده است و والدین می‌توانند جزئیات را مشاهده کنند.

وی تأکید کرد: قرارداد رسمی باید بین اولیا و مدارس منعقد شود و نسخه‌ای از آن در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد.

کلاری، افزایش میانگین ۳۰ درصدی شهریه مدارس غیردولتی نسبت به پارسال را ناشی از شرایط تورمی دانست و ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، سال تحصیلی جدید برای دانش‌آموزان و فرهنگیان سالی همراه با نشاط و آرامش باشد.