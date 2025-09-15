به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون مشارکت‌های مردمی و ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی اداره کل بهزیستی خوزستان گفت: این پویش به منظور کمک به تامین لوازم آموزشی و تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند و بی بضاعت تحت پوشش بهزیستی همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شده است.

رستم کرد زنگنه افزود: این پویش همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف تهیه کیف، نوشت‌افزار، پوشاک و کفش مورد نیاز دانش‌آموزان از شهریورماه تا پایان مهرماه برگزار می‌شود.

او ادامه داد: مردم نیکوکار می‌توانند با خرید و اهدای کیف، نوشت‌افزار، پوشاک و سایر لوازم مورد نیاز به‌عنوان شرکای اجتماعی بهزیستی در این حرکت خیرخواهانه سهیم شوند.

معاون مشارکت‌های مردمی و ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی اداره کل بهزیستی خوزستان گفت: خیران می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۲۷۲۳۲۹۴، شماره حساب ۴۱۵۷۰۳۴۵۴۱۶۰۳۹۵۹، شماره شبای IR ۰۹۰۱۰۰۰۰۴۱۵۷۰۳۴۵۴۱۶۰۳۹۵۹ و یا از طریق درگاه اینترنتی mosharekat.behzisti.ir و کد دستوری #۲۲۲۵۰*۶۶۵۵* واریز کنند.

او افزود: همچنین خیران می‌توانند کمک‌های غیرنقدی خود را به اداره‌های بهزیستی در سراسر استان و مراکز تحت نظارت تحویل دهند و شماره تلفن‌های ۰۹۱۶۳۵۱۸۶۵۰ و ۰۹۱۶۳۰۸۴۲۲۸ آماده پاسخگویی و راهنمایی نیکوکاران است.